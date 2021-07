Nur in zwei Städten mehr Straftaten: So gefährlich ist der Hamburger Hauptbahnhof

Dass an Hamburgs Bahnhöfen eine Menge los, ist bekannt. Gerade an Wochenenden und abends, gerade am Hauptbahnhof. Nun wurde bekannt: Die Stationen der Hansestadt liegen bundesweit ganz vorne, wenn es um die Erfassung von Straftaten geht.

Diese Erkenntnis geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine entsprechende Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor. So seien im vergangenen Jahr allein am Hauptbahnhof 3556 Delikte gezählt worden, in Altona 792 und an der S-Bahn-Station Reeperbahn 389. Vergleichszahlen gab es in der Antwort allerdings nicht.

Hamburg: Mehr als 3.500 Verbrechen am Hauptbahnhof

Zu den erfassten Delikten gehörten vor allem Körperverletzungen, Drogenvergehen, Angriffe auf Polizisten sowie Taschen- und Gepäckdiebstähle.

Nur in Köln und in Frankfurt wurden mehr Straftaten registriert. In den Zügen selbst gab es laut Bundespolizei insgesamt weniger Straftaten, was dem Trend der Vorjahre folge. (dg, ruega)