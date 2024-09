Gewalt am Drob Inn: Drei Verletzte nach Messerattacken innerhalb von 24 Stunden

Erneut musste die Polizei am Mittwoch zusammen mit der Feuerwehr zu einer Messerattacke am Drob Inn am Besenbinderhof ausrücken. Erst am Vortag war es mittags vor dem Drogenberatungszentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Personen durch ein Messer verletzt wurden. An beiden Tagen konnten die Angreifer entkommen.

Der oder die Messerstecher konnten am Dienstag fliehen. 24 Stunden später gerieten am Mittwoch erneut Personen in einen gewalttätigen Streit und wieder kam ein Messer zum Einsatz. Diesmal wurde ein Mann verletzt.

Zwei Angriffe innerhalb von 24 Stunden – mehrere Personen verletzt

Wie die beiden Verletzten vom Vortag kam auch dieser Mann in ein Krankenhaus. Der Täter ist verschwunden, die Ermittlungen zu beiden Vorfällen laufen. Vor dem Beratungs- und Gesundheitszentrum am Besenbinderhof kommt es immer wieder zu Gewalttaten.

Das Drob Inn bietet Süchtigen Drogenkonsumräume. Zusätzlich halten sich auf der Wiese zwischen der Beratungsstelle und der Altmannbrücke Tag und Nacht zahlreiche Drogenabhängige auf, konsumieren oder verkaufen Rauschmittel.