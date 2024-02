Mitten im Wohngebiet: Toter am Straßenrand gefunden

In Rahlstedt haben Passanten am Samstagmittag einen leblosen Mann gefunden. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch den Notarzt.

Passanten hatten gegen 12.30 Uhr die schreckliche Entdeckung an der Weißenseestraße gemacht und den Notruf gewählt. Ein Löschfahrzeug, ein Rettungswagen und der Notarzt rückten daraufhin an. Laut Feuerwehr habe der Mann bei Eintreffen der Retter keine Vitalfunktion mehr gehabt.

Das könnte Sie auch interessieren: 50 Mal schlimmer als Heroin: Zombie-Droge breitet sich in Hamburg aus

Der Notarzt versuchte, ihn zu reanimieren. Ohne Erfolg. Der Leichnam wurde zur Rechtsmedizin transportiert. Dort soll die Todesursache ermittelt werden.

Weil in der Nähe eine an der Hauswand lehnende Leiter gefunden wurde, besteht der Verdacht, dass der Mann bei Arbeiten abgestürzt ist. Was genau passiert ist, ermittelt nun die Polizei.