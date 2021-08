Not-OP nach Kleingartenbesuch: Hund beißt Mädchen (2) in den Kopf

Steilshoop –

Ein zweieinhalbjähriges Mädchen ist in Hamburg von einem Hund gebissen und dadurch schwer am Kopf verletzt worden. Es musste in einer Klinik notoperiert werden.

Zusammen mit Familie und Freunden hielt sich das Kind Samstagabend auf dem Gelände einer Parzelle des Kleingartenvereins am Edwin-Scharff-Ring auf. Auch da: der Mischlingshund eines 54-Jährigen.

Hamburg: Hund beißt Mädchen (2) in den Kopf – Not-OP

„Während sich die Familien an ihren Autos noch unterhielten, befand sich das Mädchen kurzzeitig unbeaufsichtigt neben dem an der Leine gehaltenen Hund“, beschreibt eine Sprecherin der Polizei den Ablauf.

In diesem Moment soll das Tier – offenbar völlig unerwartet – dem Mädchen in den Kopf gebissen haben. „Sie erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Lebensgefahr bestand nicht“, so die Polizeisprecherin weiter. Aber: „Nach Auskunft der behandelnden Ärzte könnten für die erlittenen Gesichtsverletzungen weitere Operationen erforderlich sein.“

Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Seinen Hund durfte er allerdings behalten. (dg)