Frauke Hannes ist Hauptkommissarin und beim Landeskriminalamt zuständig für Präventionsarbeit. Die 57-Jährige informiert unter anderem Seniorengruppen über gängige Betrugsmaschen und gibt Seminare für Bank- und Sparkassenmitarbeiter, um im Verdachtsfall eines Betrugs am Kunden zu reagieren. Trickbetrug am Telefon ist nach wie vor eine beliebte Masche, erklärt sie. „Aber auch Trickdiebstahl an der Haustür oder sogenannte Schockanrufe hinterlassen einen großen finanziellen Schaden in Hamburg und große Verunsicherung sowie Scham bei den Opfern“, sagt Hannes. In der MOPO erklärt die Beamtin die besten Tricks, um nicht auf die fiesen Betrügermaschen hereinzufallen.