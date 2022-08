Mann (30) fällt von Gerüst – neun Meter tief

Am Mittwochvormittag kam es gegen 11.30 Uhr in Eimsbüttel zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann (30) ist von einem Gerüst gestürzt, wie die Polizei Hamburg der MOPO bestätigte.

Laut ersten Angaben sollte das Gerüst an einem Haus in der Eichenstraße gerade abgebaut werden, als der 30-jährige Gerüstarbeiter neun Meter in die Tiefe stürzte.

Hamburg: Mann nach Sturz von Gerüst im Krankenhaus

Der Mann kam mit Bein- und Hüftverletzungen in ein Krankenhaus. Er soll laut Polizei ansprechbar gewesen sein. Wie es genau zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.