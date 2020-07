Neun Brände in 90 Minuten: Feuerteufel wütet durch Hamburg-Barmbek

Barmbek -

Ein Feuerteufel hat in der Nacht zu Samstag Hamburger Einsatzkräfte in Atem gehalten: Die Feuerwehr musste zu neun Bränden innerhalb von 90 Minuten ausrücken.

Der oder die Täter hatten es dabei immer auf die Stadtteile Barmbek-Süd und -Nord abgesehen. Oft waren es nur wenige Hunderte Meter voneinander entfernte Müllcontainer, direkt an Hauseingängen oder an Straßenzügen, darunter am Alten Teichweg und der Stückenstraße.

Neun Brände: Feuerteufel wütet durch Hamburg-Barmbek

Verletzt wurde bei den Bränden niemand, die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen auch ein Übergreifen der Flammen auf Häuser oder andere Gegenstände verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Müllcontainer-Brand in Hamburg – Flammen schlagen auf Wohnhaus über

Die Polizei fahndete derweil mit mehreren Streifenwagen nach dem Feuerteufel – letztlich ohne Erfolg. Hinweise: Tel. 428 65 6789. (dg)