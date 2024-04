Baby in Hamburg auf Toilette ausgesetzt – wer erkennt diesen Schlafsack?

Es war keine 24 Stunden alt, als es ausgesetzt wurde: Die Polizei sucht Zeugen, nachdem im vergangenen Oktober ein Baby auf der Toilette des Heidberg-Klinikums an der Tangstedter Landstraße in Langenhorn abgelegt wurde.

Die Beamten der zuständigen Kripo-Dienststelle (LKA 146) veröffentlichten auch auch ein Foto des Schlafsacks, in dem der weibliche Säugling lag, als ein Unfallchirurg ihn gegen 1 Uhr nachts fand. „Hinweise deuteten daraufhin hin, dass das Mädchen offenbar nicht in einem Krankenhaus zur Welt gekommen war“, sagte ein Polizeisprecher.

Ermittlungen liefen bisher ins Leere

Das Baby kam in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Da bisher aber niemand als Tatverdächtiger identifiziert wurde, entschied man sich zu der Veröffentlichung des Fotos. Die Staatsanwaltschaft hatte darüber verfügt.

„Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Herkunft des Schlafsacks geben können, sich zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)