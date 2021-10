Beamte der Hamburger Polizei können ab sofort Fingerabdrücke übers Smartphone nehmen. Nach einer Testphase kommt die selbst entwickelte „mDakty“-App nun auf etwa 3400 Diensthandys zum Einsatz.

Mussten früher Fingerabdrücke aufgenommen werden, mussten Personen erst zur Wache. Eine obligatorische Durchsuchung später wurden die Finger an einem fest installierten Scanner genommen. Nun ist das Vergangenheit.

Polizei Hamburg scannt jetzt Fingerabdrücke per Smartphone

Über die Kamera des Dienstsmartphones werden die Finger der Person fotografiert. Das Bild ist so scharf, dass die App die genauen Hautlinien erkannt und scannt. Anhand des Fotos werden dann Datenbanken durchsucht und mit anderen Abdrücken verglichen. Ein Auflegen der Finger ist nicht nötig. Als Erstes berichtete das „Abendblatt“.

Das könnte Sie auch interessieren: Heroin im Cannabis? Das ist dran an Lauterbachs Aussage

Seit Ende Juli war die App, die ein Baustein des „Mobipol“-Systems ist, das den Verwaltungsaufwand minimieren soll und verschiedene Dienstbereiche der Hamburger Polizei digital miteinander verknüpft, in Erprobung. Auf dem Kiez an der Davidwache, in St. Georg und in Harburg haben die Beamten die App getestet. So konnten auch nötige Verbesserungen an „mDakty“ vorgenommen werden. Die App soll von den Polizisten gut angenommen worden sein.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Auch ein Programm, das Nummernschilder und die Fahrzeug-Identifikationsnummer erfasst und Halterdaten digital und automatisch überprüfen kann, ist in Planung, ebenso wie ein Übersetzungsprogramm. Immer in Verbindung mit dem „Mobipol“-System, von dem sich die Polizei vor allem reibungslosere Abläufe und Zeiteinsparung erhofft. (dg)