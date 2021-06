Neue Heimat für die Polizisten: Neues Revier für Rissen eingeweiht

Rissen –

Die Hamburger Polizei hat eine Lücke in ihrem Einsatzgebiet geschlossen. Nach längeren Planungen und monatelanger Bauzeit ist am Freitagmittag die neue Außendienststelle in Rissen eingeweiht worden. Bis 2015 waren die Beamten in einem Container an der Rissener Dorfstraße untergebracht.

Im idyllischen Rissen ist die Welt noch in Ordnung. Die Kriminalitätsrate ist niedrig und auch sonst gibt es hier nur wenig Einsätze. Dennoch war die Polizei auch hier immer präsent. Bis 2015 verrichteten die Beamten in einem Bürocontainer an der Rissener Dorfstraße ihren Dienst. Danach zogen sie neben der Rettungswache an der Rissener Dorfstraße ein.

Hamburg: Neues Polizeirevier in Rissen eingeweiht

An der alten Wirkungsstätte bei der Rissener Dorfstraße, wurde ein Wohnhaus gebaut. Im Erdgeschoss entstand die neue Wache. Hier verrichten die Beamten montags bis freitags von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend mehrere Beamte ihren Dienst. Sonnabends ist die Außenstelle von 8 bis 13 Uhr besetzt.