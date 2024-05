Nazi-Parolen zu Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour toujours”: Der Vorfall in einer Sylter Nobel-Bar sorgte vor wenigen Tagen für einen bundesweiten Skandal – und auch auf dem Schlagermove in Hamburg kam es zu einem solchen Vorfall. Ein DJ auf einem der Trucks des Umzugs legte den Song auf – und sofort grölte eine Gruppe junger Männer „Ausländer raus!“ und hob den rechten Arm. Die Polizei ermittelt.

Nazi-Parolen zu Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour toujours”: Der Vorfall in einer Sylter Nobel-Bar sorgte vor wenigen Tagen für einen bundesweiten Skandal – und auch auf dem Schlagermove am Samstag in Hamburg kam es zu einem solchen Vorfall. Ein DJ auf einem der Trucks des Umzugs legte den Song auf – und sofort grölte eine Gruppe junger Männer „Ausländer raus!“ und hob den rechten Arm. Die Polizei ermittelt.

„Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass die diesen Song auflegen“, sagt Sven Freisel, Betreiber des Internetsenders Radio Fischmarkt, der die Szene von seinem Balkon aus beobachtet hat. „Um 17.38 Uhr fuhr der Truck auf Höhe des Gebäudes Dock 47 in die Straße Pepermölenbek. Plötzlich wurde ,L’Amour toujours‘ gespielt – und acht junge Männer, etwa Anfang 20, grölten sofort dieselben Parolen wie auf Sylt und hoben den rechten Arm.“

Freisel rief die Polizei, die auch zügig mit zwei Beamten vor Ort gewesen sei, und stellte Strafanzeige. „Nach dem Skandal auf Sylt, auf einer Veranstaltung, auf der nur Schlager gespielt werden darf, und dann genau die Passage, zu der manche solche Parolen grölen – das war eine bewusste Provokation des DJs“, ist er sich sicher.

Schlagermove Hamburg: Besucher grölen Nazi-Parolen wie auf Sylt

Der MOPO liegt eine Audioaufnahme vor, die Freisel nach eigener Aussage in dem Moment gemacht hat. „Ausländer raus!“ und „Deutschland den Deutschen“ sind zwar nicht zu hören, aber die entsprechende Passage aus dem D’Agostino-Hit. Und der hätte auf dem Schlagermove tatsächlich gar nicht gespielt werden dürfen, weil er musikalisch nicht zum Event passt. Das bestätigt der Veranstalter, der erst durch den Anruf der MOPO von dem Vorfall erfahren hat.

„Leider können wir das kurze Anspielen des Liedes auf einem der Trucks bestätigen“, antwortet ein Sprecher der Hossa-Hossa Veranstaltunggesellschaft aus Norderstedt später auf MOPO-Anfrage. „Die DJ-Playlist wurde von einem Mitarbeiter gesichtet und dabei wurde festgestellt, dass das besagte Lied in der ca. 30 Jahre alten Originalversion angespielt (28 Sekunden) wurde.“

Veranstalter: „Grundwerte des Schlagermove mit Füßen getreten“

Der Schlagermove-Veranstalter distanziert sich entschieden von dem Vorfall: „Mit dem Verhalten auf dem verursachenden Truck wurden die Grundwerte des Schlagermove, der für Offenheit und Toleranz steht, mit Füßen getreten.“ Die Polizei Hamburg habe den Vorfall aufgenommen und Beweismittel unter anderem durch Zeugen-Befragungen gesichert.

Die Polizei bestätigt Ermittlungen des Staatsschutzes. Während des Songs „soll im direkten Umfeld des Lkw eine größere Gruppe feiernder Personen zu einer Textzeile ausländerfeindliche Parolen gerufen haben“, so ein Sprecher. „Währenddessen soll ein Teil der Gruppierung auch noch den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben.“

Zeugen werden gebeten sich an das Hinweistelefon der Polizei unter Tel. 040/4286-56789 oder an eine Dienststelle zu wenden. Video- oder Audioaufnahmen des Vorfalls können Zeugen per E-Mail ans Landeskriminalamt schicken (Staatsschutz@polizei.hamburg.de).

Nazi-Parolen auch auf Schützenfest in Löningen

Auch auf dem Schützenfest in Löningen westlich von Cloppenburg waren laut Polizei am Pfingstmontag rassistische Parolen zu „L’amour toujours“ gesungen worden. Das zeigen Videos, die Zeugen aufgenommen haben. Auch hier ermittelt der Staatsschutz.

Der Schützenverein Bunnen hat sich unmittelbar nach dem Bekanntwerden von dem Vorfall in Löningen distanziert. Der Imageschaden für den Verein sei schon jetzt zu spüren, so der Vereinspräsident.