Nahe dem Hamburger Fischmarkt: Passanten entdecken Wasserleiche in der Elbe

Grausiger Fund in Hamburg: Passanten haben am Samstagmorgen in der Nähe des Fischmarkts einen leblosen Körper in der Elbe entdeckt. Die Feuerwehr barg den Leichnam.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte der Lagedienst der Polizei, dass gegen 10 Uhr eine im Wasser treibende Person zwischen Fischmarkt und Neumühlen (Ottensen) gemeldet wurde. Die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei waren im Einsatz.

Wasserleiche in der Elbe: Polizei sichert erste Spuren

Feuerwehrleute bargen den Leichnam aus der Elbe. Die Polizei sicherte erste Spuren. Danach wurde die Leiche mit einem Rettungswagen in die Rechtsmedizin am UKE nach Eppendorf transportiert. Die Ermittlungen dauern derzeit an.