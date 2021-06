Nächtlicher Raub in Hamburg: Duo greift Burger-Lieferantin an – Polizei sucht Zeugen

Horn –

Eine 51 Jahre alte Lieferfahrerin ist in der Nacht zu Sonnabend von zwei Männern offenbar gezielt in eine Falle gelockt und angegriffen worden. Die Polizei ermittelt – und sucht Zeugen.

Gegen 2.30 Uhr kam die Frau, die für eine Burger-Kette ausliefert und frische Buletten dabei hatte, an dem Mehrfamilienhaus an der Culinstraße in Horn an. Zwei Männer – beide um die 18 Jahre alt, der eine um die 1,80 Meter groß, der andere etwas kleiner – sollen die Frau direkt attackiert und zu Boden gestoßen haben.

Hamburg: Duo greift Burger-Botin an – Polizei sucht Zeugen

Weil die Lieferfahrerin um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihr ab – ohne Beute. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei Hamburg: Tel. 428 65 6789. (dg)