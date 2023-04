Großalarm in Hamburg: Nackter Mann legt Feuer in Wohnhaus

In Horn ist es am Montagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Bewohner eines Hauses hatten starken Brandgeruch aus dem Keller gemeldet. Die Polizei nahm vor Ort einen unbekleideten Mann fest.

Laut Polizei seien gegen 21.50 Uhr Notrufe von Bewohnern eines Hauses in der Straße Hermannstal eingegangen. Sie meldeten starken Brandgeruch aus dem Keller und ein verqualmtes Treppenhaus. Weil zu befürchten war, dass Menschen in Gefahr sein könnten, rückten neben mehreren Streifenwagen auch zwei Löschzüge und ein Notarzt an.

Horn: Polizei nimmt nackten Mann im Keller fest

Laut einem Polizisten haben Beamte im Keller des Hauses einen unbekleideten Mann angetroffen, der dort Papier entzündet hatte. Der Brand war vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Niemand wurde verletzt. Polizisten nahmen den Nackten fest. Unklar ist, ob es sich um einen Bewohner handelt. Er soll einem Amtsarzt zugeführt werden.