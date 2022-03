Nackter Mann sorgt für Aufregung am Hauptbahnhof

Er zeigte viel nackte Haut und belästigte Passanten: Die Bundespolizei hat einen jungen Mann am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige kam in die Ausnüchterungszelle.

Der Mann war am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Wandelhalle unangenehm aufgefallen, weil er mit entblößtem Oberkörper herumlief und mehrere Menschen lautstark anschrie. Laut einem Sprecher der Bundespolizei nahm er dabei bedrohliche Gesten ein, indem er sich vor den Passanten aufbaute und mit einer Weinflasche in der einen Hand sowie einer Wodkaflasche in der anderen herumfuchtelte.

Hamburg: Pöbler am Hauptbahnhof hatte 2,81 Promille

Eine herbeigeeilte Streife der Bundespolizei habe schnell festgestellt, dass der 24-Jährige „nicht mehr verkehrsfähig“ gewesen sei. Der polizeilich bekannte Mann sei zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht worden, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt worden sei. Ergebnis: 2,81 Promille.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorwurf der Vergewaltigung: Tätowierer aus Hamburg vor Gericht

Ein von der Bundespolizei daraufhin angeforderter Arzt habe dann die „Gewahrsamsfähigkeit“ des Mannes festgestellt. Anschließend sei der Betrunkene zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht worden. Nachdem der Mann seinen Rausch ausgeschlafen hatte, soll er wieder entlassen worden sein. (ng)