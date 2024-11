Nackter läuft schreiend durch Hamburger Einkaufsstraße – dann kommt die Polizei

Ein nächtlicher Ruhestörer war in der Nacht zu Freitag in einer Altonaer Einkaufsstraße unterwegs. Anwohner waren in Sorge, denn der Mann war laut – und splitterfasernackt.

Zu dem kuriosen Vorfall kam es gegen 0.30 Uhr auf der Großen Bergstraße (Altona-Altstadt), ganz in der Nähe der dortigen Ikea-Filiale. Ein Anwohner berichtet der MOPO, dass ein Mann dort eine Viertelstunde „nackt und laut schreiend“ umhergelaufen sei.

Altona-Altstadt: Nackter läuft durch die Nachbarschaft

Ein anderer Anwohner alarmierte die Polizei. Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, stießen sie tatsächlich auf einen Nackten, wie ein Sprecher sagte. Bei dem Mann habe der Verdacht auf eine Drogenintoxikation bestanden, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich in ein Krankenhaus – und in der Großen Bergstraße kehrte wieder die Nachtruhe ein. (doe)