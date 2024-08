Nachts am Jungfernstieg – Polizisten retten Mann aus der Alster

Vorfall in der Nacht zu Mittwoch an der Alster (Neustadt). Dort hatten Passanten einen Mann in der Alster gemeldet. Polizisten retteten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Wie die Feuerwehr bestätigte, wurde um 1.55 Uhr eine Person im Wasser am Jungfernstieg gemeldet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an, darunter auch Taucher, ein Notarzt und die DLRG.

Polizisten ziehen Mann aus der Alster

Der Mann (50) sei noch vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte von der Besatzung eines Streifenwagens, die als erste am Einsatzort war, aus dem Wasser gezogen worden. Der Notarzt versorgte ihn und transportierte ihn dann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann im Wasser war.