Mehrere Streifenwagen mussten in der Nacht zu Samstag nach Steilshoop anrücken. Dort wurde ein Streit unter Nachbarn im Treppenhaus gemeldet. Weil auch ein Messer und eine Waffe im Spiel gewesen sein sollten, wurde vorsorglich auch das SEK, ein Rettungswagen und der Notarzt alarmiert.

Wie ein Polizist der MOPO bestätigte, ging gegen 1.38 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete einen Streit im Treppenhaus eines Hochhauses am Schreyerring. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Doch als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Streithähne schon in ihre Wohnungen verzogen.

Streit unter Nachbarn – mehrere Streifenwagen rücken an

Weil Zeugen angaben, dass ein Messer im Spiel war und eine Schusswaffe gezeigt worden sein sollte, entschlossen sich die Polizisten das SEK anrücken zu lassen. Die stürmten die Wohnung von einem der Streithähne und überwältigten diesen. Laut Lagedienst wurde das mutmassliche Tatmesser und eine Spielzeugpistole gefunden. Der alkoholisierte Mann kam in die Zelle.