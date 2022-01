Ein 48 Jahre alter Mann ist im Bereich der Walther-Kunde-Straße in Altona-Nord am Samstagabend mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der Angreifer soll nach Erkenntnissen der Hamburger Polizei sein Nachbar (32) sein.

Die beiden Männer sollen sich in der Vergangenheit bereits öfter gestritten haben. Am Samstag trafen sich die zwei Männer vor dem Wohnhaus und gingen in Richtung Haubachstraße. „Unvermittelt soll der Beschuldigte ein Messer gezogen und mehrfach auf den 48-Jährigen eingestochen haben“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Nachbarschaftsstreit in Hamburg: Mann mit Messer attackiert

Der Angegriffene erlitt dadurch Verletzungen am Körper und am Kopf. Er wurde vor Ort behandelt und versorgt, kam dann in eine Klinik. Der Sprecher: „Dort wurde eine Notoperation durchgeführt, da Lebensgefahr bestand.“

Der 32-Jährige, den die Kripo als Verdächtigen einstuft, wurde derweil vor dem Wohnhaus festgenommen. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags kam er vor einen Haftrichter. Die Mordkommission ermittelt. (dg)