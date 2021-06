Nachbarn schlugen Alarm: Frau raucht im Bett und schläft ein – Gesicht verbrannt!

Lohbrügge –

Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Brand in Lohbrügge ausrücken. Dort war es zu einem Feuer in einer Wohnung gekommen. Eine Frau wurde dabei verletzt. Sie wurde vom Notarzt versorgt.

Gegen 20.05 Uhr schrillten plötzlich die Rauchmelder in einer Wohnung an der Grandkoppel. Nachbarn wählten sofort den Notruf und alarmierten die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und anrückte.

Bei Feuer in Hamburg: Frau erleidet Verbrennungen im Gesicht

Unter Atemschutz drangen die Retter in die verqualmte Wohnung vor. In einem der Zimmer entdeckten sie die Bewohnerin (61). Sie hatte Verbrennungen im Gesicht. Der Notarzt versorgte das Brandopfer, danach wurde es in eine Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand aber laut Polizei nicht.

Den Brand brachten die Retter rasch unter Kontrolle. Danach musste das Haus belüftet werden. Ersten Angaben zufolge hatte die Frau im Bett geraucht und war dabei eingeschlafen. Danach hatte wohl die Kippe das Kissen in Brand gesetzt, hieß es.