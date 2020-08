Nachbarn hörten Schreie: Mann in Hamburg mit blutender Wunde aus Wohnung geholt

Wilhelmsburg -

Ein aus dem Ruder gelaufener Umtrunk in einer Wohnung in Wilhelmsburg rief in der Nacht zu Freitag einen größeren Polizeieinsatz hervor: Zwei alkoholisierte Männer waren in Streit geraten, einer von ihnen hatte am Ende eine Schnittwunde am Bein.

Bewohner eines Mietshauses an der Georg-Wilhelm-Straße wählten gegen 3.30 Uhr den Notruf, meldeten Lärm und Schmerzensschreie aus einer der Wohnungen. Vor Ort mussten die Beamten zwei Männer trennen, die sich in der Wohnung in die Wolle gekriegt hatten. Einer von ihnen blutete stark aus einer Wunde am Bein.

Mann mit Messer verletzt

Der Mann hatte eine Stichverletzung, wurde vom Notarzt versorgt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Sein Kontrahent trug Beulen und blaue Flecken im Gesicht davon. Beide waren alkoholisiert und aus nichtigem Anlass in Streit geraten.

Nach ersten Informationen soll der Mann mit der Stichwunde zuvor sein Gegenüber mit einem Messer bedroht haben. Im Gerangel habe er sich dann selbst mit der Klinge am Bein geschnitten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.