Nachbar rettet Geflüchtete und Senioren vor Feuer

Nochmal glimpflich davon gekommen! In einer Unterkunft für Geflüchtete und Senioren in der Wetternstraße (Harburg) kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Brand. Ein Nachbar eilte zu Hilfe.

Laut MOPO-Informationen hatte der Nachbar gegen Mitternacht das Piepen eines Rauchmelders bemerkt und Qualm aus dem Erdgeschossfenster eines Gebäudes wahrgenommen.

Sofort eilte er mit einem Feuerlöscher zum benachbarten Gebäude, schlug die Fensterscheibe ein und begann den Brand zu bekämpfen.

Hamburg: Bewohner konnten sich aus dem brennenden Haus befreien

Die Bewohner des Hauses konnten sich in der Zwischenzeit aus dem Gebäude retten. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Nachbar die Flammen bereits im Griff. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer endgültig.

Der Bewohner der brennenden Wohnung war nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun die Brandursache. (mp)