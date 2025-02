Nach „Ausländer raus“- Rufen in Hamburg: Hunderte Teilnehmer bei spontaner Demo

Nach einem mutmaßlich rassistischen Vorfall haben sich in Ottensen mehrere Hundert Menschen am Freitag versammelt – ihr Motto: „Altona hält zusammen“.

Organisiert wurde die Demonstration von der Jungen Linken Altona, sie wurde im Eilverfahren angemeldet und vor der „Reh Bar“ an der Ottenser Hauptstraße abgehalten. Ein Sprecher sagte: „Wir stehen für eine offene, solidarische Gesellschaft und treten rechter Gewalt entschlossen entgegen.“

Polizei: Friedliche Stimmung bei Demo gegen Rechts in Hamburg

Laut Polizei waren es in der Spitze rund 200 Teilnehmer, die an dem Protest teilnahmen. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Um kurz vor 21 Uhr habe der Veranstaltungsleiter die Demo für beendet erklärt.

Hintergrund der Aktion ist ein Vorfall, der sich rund 19 Stunden zuvor ereignete: Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag sollen zwei Männer ihren Wagen vor der „Reh Bar“ abgestellt und wiederholt „Ausländer raus“ geschrien haben. Ein Anwohner mit ausländischen Wurzeln soll versucht haben, die Aktion zu unterbinden. Dabei soll er dann rassistisch und queerfeindlich beleidigt worden sein. Als mehr Anwohner dazukamen, soll das Männer-Duo noch Pfefferspray eingesetzt haben.

Der Vorfall wird in Beiträgen auf Social Media geteilt und diskutiert. Die Polizei weiß von dem Vorfall, aber: In der besagten Nacht sei sie nicht informiert worden, wie ein Sprecher sagt. Inzwischen hat die Polizei den Post selbst bei „Instagram“ kommentiert: „Sobald Ihnen Straftaten bekannt werden, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern wählen Sie unseren Notruf unter 110!“

Dem Sprecher zufolge habe die Kripo Ermittlungen übernommen und prüfe nun den Sachverhalt. Dafür suche man Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg/röer)