Nach versuchten Einbruch: Wer kennt diesen Mann ?

Nach einen versuchten Einbruch im Dezember vergangenen Jahres in ein Wohnhaus in Farmsen-Berne fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach einem der mutmaßlichen Einbrecher.

Laut Polizei sollen zwei bislang unbekannte Täter am 25. Dezember versucht haben, in ein Einfamilienhaus in der Straße Overland einzusteigen. Dazu haben sie sich an einem Fenster zu schaffen gemacht und es aufgehebelt. Dann wurden die Männer offenbar gestört und flüchteten unerkannt.

Fotofahndung nach Einbrecher

Täter 1 ist 40-45 Jahre alt ca. 1,70 Meter groß mit sportlicher Figur. Er war bekleidet mit dunkler Mütze, schwarzer Jacke, dunkler Hose, dunklen Schuhe, dunklen Handschuhen, weißem Mund-Nasenschutz. Sein Komplize ist etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er trug ein Basecap, dunkle Jacke, helle Jeans sowie dunkle Schuhen und weißem Mund-Nasenschutz. Hinweise an Tel. 4286 56789.