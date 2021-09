Bei einem Unfall an der Schützenstraße in Bahrenfeld ist am Donnerstagabend eine Litfaßsäule aus ihrer Verankerung gerissen worden und auf einem Auto gelandet. Die Unfallverursacher sind laut Polizei flüchtig.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 21 Uhr in der Nähe des S-Bahnhofs Diebsteich: Der Fahrer des Miet-Audis eines Carsharing-Anbieters hatte die Kontrolle verloren und war frontal gegen die Säule gedonnert. Daraufhin stürzte sie auf das Fahrzeug. Die Insassen, vermutlich zwei jüngere Männer, flüchteten daraufhin. Sie wurden dabei von Zeugen beobachtet. „Es gibt keine Hinweise, dass sie verletzt sein könnten“, so ein Sprecher des Lagedienstes

Nach Unfall in Hamburg: Auto von Litfaßsäule begraben

Nach den Männern wurde kurzzeitig gefahndet. Letztlich blieb die Suche aber erfolglos. Derweil barg die Feuerwehr das schwer beschädigte Auto: Sie zogen es mit einer Winde hervor, die Litfaßsäule rollte auf den Gehweg.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und versucht nun, anhand der Mieter-Daten eine Spur zu den Flüchtigen zu bekommen. Der Sprecher: „Die Ermittlungen dauern noch an.“ (dg)