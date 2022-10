Nach Unfall auf Hamburger Hauptstraße – sechs Menschen verletzt

Bei einem Unfall in Horn sind am Samstagmittag sechs Personen, darunter eine schwangere Frau verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren drei Pkw miteinander kollidiert. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Laut Polizei sei der Unfall gegen 13.10 Uhr auf der Rennbahnstraße geschehen. Auf der durch eine Baustelle verengten Hauptstraße seien ein Mercedes, ein Skoda sowie ein Dacia zusammengestoßen. In den Fahrzeugen wurden sechs Insassen verletzt. Darunter eine schwangere Frau.

Nach Unfall in Horn – schwangere Frau in Klinik

Sie kam, wie zwei weitere Personen mit einem Rettungswagen in die Klinik. Lebensgefahr bestehe bei keiner der Personen. Die Rennbahnstraße wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.