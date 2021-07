Nach Überfall auf Dönerladen: Zeuge schnappt Räuber und übergibt ihn der Polizei

Barmbek-Süd –

Da hat die Polizei unerwartete Hilfe bekommen: In der Nacht zu Mittwoch wurden die Beamten zu einem Dönerladen am Bahnhof Dehnhaide gerufen. Angestellte hatten einen Überfall gemeldet. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, wurde ihnen der Täter sogleich übergeben.

Der Notruf ging gegen 1.55 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Zwei Angestellte eines Dönderladens hatten die Polizei alarmiert. Sie waren gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als ein Mann durch die geöffnete Tür trat und sie hinter sich verschloss. Danach griff er die beiden Frauen an. Eine von ihnen wurde dabei verletzt. Die andere schaffte es nach draußen und konnte um Hilfe rufen.

Dadurch war der Täter so überrascht dass er versuchte, das Weite zu suchen. Ein Passant, der die Hilfrufe gehört hatte, eilte zur Hilfe, schnappte sich den mutmaßlichen Räuber, hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest und übergab ihn dann den Beamten. Dabei wurde auch er leicht verletzt und musste von Sanitätern versorgt werden.