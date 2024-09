Radfahrerin stirbt bei Unfall am Baumwall: Polizei gibt neue Details bekannt

Nach dem Tod einer Radfahrerin am Baumwall hat die Polizei jetzt erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Die Lkw-Fahrerin scheint den Unfall verursacht zu haben.

Am Freitagmittag erfasste ein Lastwagen im Baustellenbereich am Baumwall eine Radfahrerin (71), sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der Verkehrsunfalldienst sicherte jede Spur, um den Ablauf rekonstruieren zu können. Dabei kam auch ein 3D-Lasermessgerät zum Einsatz.

Lkw-Fahrerin beging verhängnisvollen Fehler

Nun gab die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekannt. Und die lassen den Schluss zu, dass die Fahrerin des Lkw als Unfallverursacher zu betrachten ist: An der Unfallstelle wird der Autoverkehr derzeit über die linke Spur geführt, der Radverkehr führt weiter über die rechte Spur.

„Die fortgesetzten Ermittlungen und Erkenntnisse zur Unfallrekonstruktion ergaben nun, dass der Lkw die Straße Baumwall im rechten Fahrstreifen in Richtung Landungsbrücken befuhr“, so eine Polizeisprecherin. An der Baustelle fuhr die Lkw-Fahrerin nach rechts über den Radfahrstreifen in Richtung der Bushaltebucht.

Dabei erfasste sie die 71-jährige Radfahrerin, die in diesem Augenblick auf dem Radstreifen fuhr. Nun wurden die dort aufgestellten Verkehrsschilder überprüft „und umfangreich verstärkt“, so die Sprecherin weiter. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.