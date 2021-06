Nach tödlichem Unfall mit Radfahrer: Update: Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen

Schrecklicher Unfall in Hamburg: Auf dem Schiffbeker Weg wurde am frühen Dienstagnachmittag eine Person mit einem Fahrrad von einem Lkw erfasst und überrollt. Der 46-jährige Mann starb noch am Unfallort. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Kreuzung zum Steinadlerweg in Billstedt. Ein Altmetall-Lkw, der laut Polizei unterwegs in Richtung eines Gewerbegebiet war, erfasste der Mann und überrollte ihn. Die Person starb noch am Unfallort.

Direkt neben dem Unfallort befindet sich eine Baustelle. Röer Foto:

Hamburg: Mann verstarb am Unfallort

Am späten Nachmittag gab die Polizei Hamburg weitere Details zum Unfallhergang bekannt: Demnach fuhr der 35-jährige Lasterfahrer mit seinem Fahrzeug im Schritttempo auf dem Schiffbeker Weg. Laut Informationen eines Reporters vor Ort herrschte stockender Verkehr. Der Fahrradfahrer schob auf dem Grünstreifen sein Fahrrad parallel zum Lkw.

„In Höhe einer dort befindlichen Baustelle musste der 46-Jährige offenbar aufgrund des auf dem Boden liegenden Baumaterials auf die Straße ausweichen“, teilte die Hamburger Polizei mit. „Dort wurde das Fahrrad vom Lkw erfasst und der 46-Jährige geriet unter die hintere Bereifung des Fahrzeugs.“

Herbeigeeilte Retter konnten nichts mehr für den Mann tun, er starb mit schwersten Verletzungen am Unfallort.

Schrecklicher Unfall in Hamburg: Ermittlungen dauern an

Notfallseelsorger des Deutschen Roten Kreuzes waren vor Ort und betreuten den Fahrer des Lasters sowie Bauarbeiter, die auf der Baustelle am Unfallort tätig waren. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger zum Unfallort hinzugezogen. Der Schiffbeker Weg wurde bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Polizei Hamburg sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung erklärte, werden für die Ermittlungsarbeit jetzt weitere Unfallzeugen gesucht, um bei der Aufklärung des schrecklichen Unfalls zu helfen. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. (040) 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern weiter an. (röer/due/maw)