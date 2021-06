Nach Streit um fehlende Maske und Ticket: Zugbegleiterin von Fahrgast blutig geschlagen

Tonndorf –

Schwerer Zwischenfall in der Regionalbahn 21388 nach Ahrensburg. Dort schlug ein Reisender auf die Zugbegleiterin ein und verletzte sie schwer. Nun fahndet die Bundespolizei nach dem Täter.

Wie ein Sprecher bestätigte, trug sich der Vorfall am 16. August gegen 22.30 Uhr am Bahnhof Tonndorf zu. Die Zugbegleiterin wies einen Mann auf den fehlenden Corona-Schutz hin. Der war am Bahnhof Wandsbek eingestiegen und trug keinen Mund-Nasen-Schutz. Zunächst einigte man sich darauf, dass der Fahrgast sein T-Shirt als Schutz nutzen könne. Zu diesem Zweck ging er auf die Toilette. Als er zurück kam, eskalierte die Situation.

Hamburg: Faustschlag ins Gesicht der Zugbegleiterin

Zwar hatte der Fahrgast nun sein T-Shirt als improvisierten Schutz um Mund und Nase gebunden, konnte aber keinen Fahrschein vorweisen. Als der Zug am Bahnhof Tonndorf hielt, sprang der Mann aus dem Zug und hastete die Treppen hinunter. Sekunden später machte er kehrt, stieg in den Zug und streckte die Zugbegleiterin mit der Faust nieder. Danach flüchtete er.

Die Bahnangestellte erlitt durch den Schlag eine stark blutende Wunde im Gesicht. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Beamten der Bundespolizei vermuten, dass der Mann mit einem Taxi in Richtung Ahrensburg flüchtete und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 6699505 600.