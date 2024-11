Schlägerei im S-Bahnhof: Mann stürzt ins Gleis – Lebensgefahr!

Freitagnacht am S-Bahnhof Harburg: Zwei Männer geraten in Streit, die Auseinandersetzung eskaliert zur Schlägerei. Dann stürzt einer in den Spalt zwischen Bahnsteig und anfahrender S-Bahn.

Kurz nach halb eins in der Nacht zum Samstag: Laut Bundespolizei waren zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren bereits in der S-Bahn in Streit geraten. Nachdem sie am Bahnhof Harburg ausgestiegen waren, gingen sie aufeinander los.

Man stürzt zwischen Bahnsteig und abfahrender S-Bahn

Der Jüngere stürzte in den Spalt zwischen anfahrender Bahn und Bahnsteig, zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Passanten retteten ihn, dennoch schwebt er weiter in Lebensgefahr.

Der 28-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als drei Promille. Die Ermittlungen, wie genau es zum Unglück kam, dauern an.