Nach Streit: Mann fährt anderen mit Auto an – Mordkommission ermittelt

Sülldorf –

Am Sülldorfer Mühlenweg ist am Dienstagmorgen ein 48 Jahre alter Mann auf dem Gehweg von einem blauen Skoda angefahren worden – offenbar mit voller Absicht. So sollen Opfer und Autofahrer schon seit längerem im Clinch liegen. Die Mordkommission der Hamburger Polizei ermittelt in dem Fall.

Die bewertet die Aktion nämlich als versuchtes Tötungsdelikt. Der Autofahrer, ein 54-Jähriger, wurde laut Polizei nach dem Vorfall erst von Passanten festgehalten, später von Beamten festgenommen. Zuerst habe er das Opfer mit der Faust geschlagen, kurz darauf soll er sein Auto geholt und seinen Gegner zwischen seinem Gefährt und Zaun eingeklemmt haben.

Hamburg: Mann von Auto angefahren – Mordkommission ermittelt

„Nach ersten Erkenntnissen war wohl ein Streit vorausgegangen“, so eine Polizeisprecherin auf MOPO-Nachfrage. Um was es dabei ging, ist allerdings noch unklar. Sie sollen sich aus der Nachbarschaft kennen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau von Harley erfasst – Fahrer von Gruppe angegriffen

Das Opfer, das zunächst regungslos am Boden liegen geblieben war, kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine nahe Klinik. „Es besteht keine Lebensgefahr“, so die Sprecherin weiter. „Die Ermittlungen dauern weiter an.“