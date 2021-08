Seine Streitlust wurde ihm zum Verhängnis. Bundespolizisten konnten am Freitagabend im Hamburger Hauptbahnhof einen Mann festnehmen. Die Beamten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er mit einem anderen Mann stritt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass nach dem Mann gefahndet wurde und ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Wie Thomas Hippler, Sprecher der Bundespolizei Inspektion Hamburg, in einem Pressebericht mitteilte, geschah der Vorfall gegen 23.15 Uhr am Bahnsteig zwei. Hier hätten zwei streitende Männer die Aufmerksamkeit einer Bahnhofsstreife auf sich gezogen. Die Beamten wirkten zunächst deeskalierend auf die Streithähne ein. Dann überprüften sie deren Personalien.

Bundespolizei nimmt Mann nach Streit im Hauptbahnhof fest

Dabei stellte sich heraus, dass einer der Männer (44) wegen einer nicht gezahlten Strafe aufgrund „Erschleichens von Leistungen“ mit Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem war wegen räuberischen Diebstahls und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen mehrfach nach ihm gefahndet worden. Weil er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, kam er in U-Haft.

Da landete auch ein weiterer Mann, auf den Bundespolizisten am Sonnabendmorgen im Bahnhof aufmerksam geworden waren. Der Mann saß auf einer Treppe am Fischerturm und machte einen apathischen Eindruck. Die Beamten erkundigten sich nach seinem Befinden und überprüften seine Personalien. Dabei kam heraus, dass der 36-Jährige eine Strafe wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte und ein Haftbefehl erlassen worden war. Auch er kam in U-Haft.