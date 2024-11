Nach schweren Unfall in Hamburg – Seniorin in Klinik verstorben

Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich Ende Oktober dieses Jahres in Bergedorf ereignete, hat nun ein Todesopfer gefordert. Eine damals schwer verletzte Autoinsassin erlag in einer Klinik ihren Verletzungen.

Der Unfall hatte sich am 29. Oktober gegen 11.30 Uhr an der Kurt-A.-Körber-Chaussee ereignet. Dort war der Fahrer eines Pkw in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem haltenden Lkw kollidiert. Die Beifahrerin (84) im Pkw wurde dabei verletzt und kam in eine Klinik.

Polizei ermittelt die Todesursache

Wie die Polizei nun mitteilte, sei die Seniorin trotz intensiver Bemühungen der Ärzte dort verstorben. Nun soll geprüft werden, ob die Frau infolge ihrer unfallbedingten Verletzungen gestorben ist oder ob möglicherweise andere Gründe für den Tod vorlagen.