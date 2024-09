Nach Schüssen in Hamburg: Täter tauchte in der Schweiz unter – Festnahme!

Nachdem ein 33-jähriger Mann Ende August auf der Wilstorfer Straße in Harburg angeschossen wurde, suchte die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Wie es aussieht, mit Erfolg! In der Schweiz wurde jetzt ein Tatverdächtiger festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, dessen Überstellung an die deutschen Behörden jetzt geplant wird.

Mann im Phoenix-Viertel angeschossen – mutmaßlicher Täter in der Schweiz verhaftet

Nach intensiven Ermittlungen der Hamburger Mordkommission und der Staatsanwaltschaft wurde der türkische Staatsbürger als Tatverdächtiger identifiziert. Hinweise führten die Ermittler zu seinem aktuellen Aufenthaltsort in der Schweiz.

Auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls, der vom Amtsgericht Hamburg ausgestellt wurde, konnte der Verdächtige am vergangenen Samstag von der Schweizer Polizei festgenommen werden. Die Überstellung des Mannes nach Deutschland ist in Planung.