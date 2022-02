Mit knapp 20.000 Euro soll ein Betrüger in Hamburg entkommen sein: Laut Angaben der Polizei nahm er es am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr einer 63-Jährigen und ihrem Ehemann am Siemersplatz in Lokstedt ab – sie dachten, ihre Tochter stecke in großen Schwierigkeiten.

Alles fing mit einem Anruf bei der Mutter (87) des späteren Opfers an: Am anderen Ende der Leitung soll eine Frau geweint haben, die Großmutter ging davon aus, dass es sich um ihre Enkelin handelte. „Sie übergab den Hörer der 63 Jahre alten Tochter, die zufällig auch dort anwesend war“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag mit.

Hamburg: Betrüger entkommt mit Umschlag voller Geld

Als die den Hörer ans Ohr hielt, soll sich ein Mann als Polizist ausgegeben und behauptet haben, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in U-Haft. Gegen die Zahlung von 30.000 Euro könne dies jedoch abgewendet werden. Die 63-Jährige entgegnete, sie könne nur knapp 20.000 Euro aufbringen. Der Sprecher: „Nach einer angeblichen Rücksprache mit dem Staatsanwalt wurde dies als Teilzahlung akzeptiert.“

Mit ihrem Ehemann zusammen ging die 63-Jährige daraufhin zur Bank und hob das Geld ab. Telefonisch wurden sie zum Siemersplatz gelenkt, wo sie das Geld einem angeblichen Mitarbeiter der Steuerkasse übergeben sollten. „Der Mann stellte sich ihnen als David Ivanovic vor“, so der Polizeisprecher. „Die Eheleute hegten Zweifel, woraufhin der angeblich zuständige Staatsanwalt telefonisch noch einmal die Richtigkeit bekräftigte.“

Letztlich soll „Herr Ivanovic“ – etwa Mitte 20, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, kurzes braunes Haar, blaue Jeans, schwarze Zara-Steppjacke, heller Pulli mit Stehkragen – dem Ehemann den Umschlag mit dem Geld aus der Hand gerissen haben und weggelaufen sein. „Er stieg zu einem Komplizen in einen mit laufendem Motor wartenden weißen Sportwagen mit ausländischem Kennzeichen“, teilte der Sprecher ferner mit. Sie entkamen spurlos.

Das LKA 431 – zuständig bei Trickbetrugsdelikten – übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)