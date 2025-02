Nach Schlägerei: Betrunkener bricht schwerverletzt auf Straße zusammen

Schockierender Fund auf der Straße Tatenberger Weg in Moorfleet: Ein Busfahrer entdeckt in der Nacht zum Dienstag einen Mann, der reglos auf der Straße liegt. Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus – doch dann nimmt der Fall eine ganz andere Wendung.

Der Busfahrer alarmierte gegen 0.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er den Bewusstlosen im Einmündungsbereich der Straße Kneidenweg entdeckt hatte. Der 56-Jährige hatte eine starke Kopfverletzung, die Retter schlossen Lebensgefahr nicht aus. Sie brachten den alkoholisierten Mann ins Krankenhaus. In Lebensgefahr befindet er sich nicht mehr.

Hamburg-Moorfleet: Vermeintlicher Unfall war Körperverletzung

Als Ursache der Verletzung vermuteten die Beamten zunächst einen Verkehrsunfall, wie die Polizei der MOPO sagte. Doch die Untersuchungen des Verkehrsunfalldienstes deuteten in Richtung Körperverletzung.

Wie sich bald heraus stellte, hatte der Bewusstlose zuvor in einem Haus in der Nähe mit zwei anderen Männern Alkohol getrunken. Dabei war es offenbar zum Streit gekommen, der 56-Jährige wurde am Kopf verletzt. Er hatte sich dann offenbar noch aus dem Gebäude geschleppt und war dann auf der Straße zusammengebrochen.

Die Beamten trafen in dem Haus zwei Männer an. Einer von ihnen, ein 60-Jähriger, gilt als Tatverdächtiger. (tst)