Nach Schießerei bei Hamburg: Razzia in mehreren Wohnungen

Eine Schießerei mit einem verletzten Mann aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) und einem von Kugeln durchsiebten Auto beschäftigt die Polizei in Uetersen seit mehr als einer Woche. Im Zuge der Ermittlungen haben Beamte jetzt mehrere Wohnungen durchsucht.

Gegen 13.15 Uhr verschaffte sich das SEK Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Seehafenbrücke in Harburg. Dort durchsuchten das LKA und die Polizei gemeinsam eine Wohnung.

Auch in Hamburg: Polizei-Razzia nach Schießerei

Auch in Quickborn und Elmshorn wurden am Dienstag Wohnobjekte durchsucht. Die Aktion steht laut Polizei mit der Schießerei in Uetersen aus der vergangenen Woche in Zusammenhang.

Dort waren am 24. Juli gegen 1 Uhr mehrere Schüsse in der Wassermühlenstraße gemeldet worden. Ein 57 Jahre alter Mann aus Elmshorn erlitt eine Schussverletzung am Bein. Außerdem fanden die Polizist:innen Einschusslöcher an einem Auto.

Nähere Details zur Razzia in den drei Wohnobjekten könne die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben, hieß es. (mp)