Nach Rotlichtfahrt erwischt – Trucker fuhr mehr als 80 Mal ohne Führerschein

Eine Rotlichtfahrt ist einem Lkw-Fahrer am Montag zum Verhängnis geworden. Polizisten hatten ihn im Hafen dabei erwischt und kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Mann offenbar schon monatelang ohne Führereschein unterwegs war.

Laut Polizei waren Beamte der Wasserschutzpolizei gegen 13.10 Uhr im der Hafen (Kleiner Grasbrook) unterwegs, als sie bemerkten, wie ein Lastzug an der Einmündung Veddeler Damm/Ecke Am Windhukkai bei Rot über die Ampel fuhr. Kurz darauf stoppten sie den Lkw in der Australiastraße.

Der Fahrer (37) und sein Führerschein wurden überprüft. Dabei entdeckten die Polizisten, dass dem Mann bereits im Mai der Führerschein abgenommen wurde. Der Lkw-Fahrer soll sich kurzerhand eine neue Fahrerlaubnis in seinem Heimatland Litauen besorgt haben. In mehr als 80 Fällen soll er danach Lkw gefahren sein. Er kam in U-Haft.