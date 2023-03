Raub mit Schusswaffe auf Bäckerei in Hamburg: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem versuchten Raub auf eine Bäckerei in Wandsbek im Januar diesen Jahres fahndet die Polizei nun mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Der hatte eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht.

Der Raub geschah am 6. Januar gegen 7 Uhr in der Wandsbeker Marktstraße. Der bislang unbekannte Täter betrat hier einen Back-Shop, ging zum Tresen, bedrohte eine Angestellte (44) mit einer Pistole und forderte Geld. Als das Opfer laut um Hilfe schrie, flüchtete der Räuber ohne Beute in das Wandsbek Quarree. Hier verlor sich die Spur.

Der Täter flüchtete durch das Wandsbek Quarree. Polizei Hamburg Der Täter flüchtete durch das Wandsbek Quarree.

Täter flüchtet ohne Beute

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank . Er trug eine schwarze Jacke mit neongelben Applikationen, eine schwarze Hose und einen Rucksack mit weißem Aufdruck. Hinweise an die Polizei unter Telefon (040) 4286 56789.