Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Mittwochabend eine Tankstelle in Hummelsbüttel überfallen hat. Der mit einem Mund-Nasen-Schutz vermummte Täter bedrohte einen Angestellten mit einem kurzen Schwert. Danach flüchtete er mit geringer Beute.

Die Tat geschah laut Polizeiangaben auf einer Aral-Tankstelle an der Hummelsbüttler Hauptstraße. Hier hatte der Täter gegen 22.15 Uhr den Verkaufsraum betreten und den Angestellten (46) mit einen Kurzschwert bedroht. Er forderte die Herausgabe von Geld. Mit rund 100 Euro Beute trat er die Flucht in unbekannte Richtung an und entkam trotz Fahndung mit zehn Peterwagen.

Räuber bedroht Angestellten mit Schwert

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und athletischer Figur. Laut Polizei hatte er dunkelbraune Augen sowie einen dunklen Hauttyp.

Er trug dunkle Kleidung mit goldfarbenem Aufdruck auf dem Rücken, dazu ein Basecap und einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.