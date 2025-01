Nach Raub auf Tankstelle bei Hamburg – Serientäter festgenommen

Ihr Markenzeichen waren Motorradhelme. Immer wieder hatten zwei Männer in den vergangenen Wochen Tankstellen in Hamburg und den angrenzenden Gebieten in Niedersachsen überfallen. Nun wurden sie in Finkenwerder geschnappt.

Die letzte Tat hatte sich am Freitagabend gegen 23.05 Uhr in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ereignet. Hier betraten zwei mit Motorradhelmen vermummte Männer die JET-Tankstelle an der Cuxhavener Straße. Sie bedrohten den Kassierer mit einem Messer und forderten Geld. Mit ihrer Beute, rund 500 Euro, flüchteten sie in einem Pkw.

Finkenwerder: Täter festgenommen – Beute und Beweismittel sichergestellt

Zahlreiche Polizeifahrzeuge, darunter auch Hamburger Kräfte, beteiligten sich an der Fahndung. Mit Erfolg: In Finkenwerder konnte ein verdächtiges Auto gestoppt werden. Die Insassen wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des Kleinwagens wurde die Beute gefunden, sowie Motorradhelme und gestohlene Kennzeichen. Der Wagen wurde sichergestellt.