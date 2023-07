Nach Prügelei vor Drogenhilfe: Spezialkräfte nehmen 34-Jährigen fest

Vor der Drogenhilfseinrichtung „Abrigado“ in Harburg nahm die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) einen Mann fest. Der Verdächtige soll zuvor eine weitere männliche Person mit Schlägen und Tritten traktiert haben.

Gegen 13.30 Uhr erfolgte vor dem „Abrigado“ in Harburg der Zugriff durch die Beamten vom USE: Dabei nahmen sie einen 34-Jährigen Mann fest, der bereits am Vormittag vor der Einrichtung einen Mann attackiert haben soll.

Harburg: Festnahme nach Schlägerei vor Drogenhilfe

Bei dem Angriff, dem offenbar ein Streit vorausging, soll der Mann auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und -getreten haben. Als sein Opfer bereits am Boden lag, habe er weiter auf ihn eingetreten. Auch mit einem Gegenstand habe er zugeschlagen, sagte ein Polizeisprecher der Mopo. Der Täter flüchtete, noch bevor die alarmierten Polizeistreifen den Ort des Geschehens erreichten. Das Opfer wurde durch den Angriff so schwer verletzt, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Senior in Hamburg gefesselt und ausgeraubt: Sie klauten sogar seinen Wagen!

Nur etwas über zwei Stunden später wurde der Tatverdächtige wieder vor dem „Abrigado“ gesehen – die Polizei rückte erneut aus, und kam diesmal rechtzeitig. Die USE nahm dem Mann fest und brachte ihn auf die Wache 46 in Harburg. Obschon er bei der Festnahme keinen Widerstand leistete, wehrte sich der Verdächtige auf der Wache offenbar gewaltig. Nach ersten, noch unbestätigten Informationen verletzte er dabei auch einen Polizisten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (doe)