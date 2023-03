Nach MOPO-Informationen wurde der exquisite Luxus-Flitzer – Baujahr 1991, keine 70.000 Kilometer gelaufen, Wert knapp 200.000 Euro – am Donnerstag zwischen 13.30 und 15 Uhr vor der Werkstatt am Spandauer Weg gestohlen.

Nachtblau. Scharfe Kanten. 320 PS: Von dem Porsche 964 Turbo wurden keine 4000 Modelle gebaut. Einer davon stand bis vor Kurzem in Hamburg, angeboten von einem renommierten Oldtimer-Händler. Der Wagen war zur Werkstatt in Jenfeld, sollte für den Verkauf zurück zum Autohaus – doch dann war er plötzlich weg.

Hamburg: Porsche-Oldtimer vor Werkstatt geklaut

Der Werkstatt-Besitzer Axel von Blittersdorff bestätigt den Diebstahl: „Nach einer Probefahrt parkte ich das Auto keine 100 Meter vor unserem Laden entfernt. Ich hatte schon mit unserem Kunden telefoniert, dass alles fertig sei und der Porsche abgeholt werden könne.“

Axel von Blittersdorff in seiner Werkstatt in Hamburg-Jenfeld. Marius Roeer Axel von Blittersdorff in seiner Werkstatt in Hamburg-Jenfeld.

Ein Mitarbeiter sollte vor der Abholung noch die Leih-Batterie tauschen, kam dann aber schnell wieder in die Werkstatt zurück und fragte verdutzt: „Wo hattest du den Wagen noch geparkt?“

Da, wo der dunkle Volkswagen steht, parkte der Werkstatt-Chef mit dem Porsche. Marius Roeer Da, wo der dunkle Volkswagen steht, parkte der Werkstatt-Chef mit dem Porsche.

Axel von Blittersdorff verständigte daraufhin die Polizei, erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Für von Blittersdorff eine „extrem unschöne Nummer“, wie er sagt. Da sich das Auto in seiner Obhut befand, müsse er nun für den Schaden aufkommen. Die Versicherung zahle, er steige aber in der Police. „Alles sehr ärgerlich.“

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den geklauten Porsche von „Panikrocker“ Udo Lindenberg, dessen 911er 2020 aus der „Atlantic“-Garage gestohlen wurde und später in einer Garage in Ahrensburg auftauchte. Ein Täter ist bis heute nicht verurteilt worden.