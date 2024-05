Lkw geht in Flammen auf – Autobahn in Richtung Hamburg gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn A39 ist die Strecke zwischen Handorf (Landkreis Lüneburg) und Winsen (Landkreis Harburg) in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Wie ein Sprecher der Bundes-Autobahn GmbH mitteilte, ist der Lkw gegen 19:20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Winsen Ost in Flammen aufgegangen. Offenbar war zuvor ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt. Bei dem Brand sei ein erheblicher Schaden an der Fahrbahn entstanden, weshalb die Strecke in Richtung Hamburg gesperrt werden musste.

Noch in der Nacht zu Mittwoch sei mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen worden. Die Strecke bleibe während der Reparaturarbeiten bis voraussichtlich Mittwochnachmittag gesperrt. Autofahrer müssten mit erheblich längeren Fahrzeiten im morgendlichen Pendlerverkehr rechnen.

Der Fahrer des Lkw konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. (ng)