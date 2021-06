Nach Lieferung: Pizzabote von Duo drangsaliert und ausgeraubt

Rahlstedt –

Er brachte seine Bestellung weg und kurz danach kam der Schreck: Am Sonntagabend ist 21-jähriger Pizzabote am Neuköllner Ring in Hamburg von zwei Männern überfallen worden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Kurz vor 20 Uhr, auf dem Rückweg zur Filiale, soll sich das Duo dem Boten in den Weg gestellt haben. Eine Polizeisprecherin: „Sie forderten unter Androhung von Schlägen die Herausgabe von Bargeld vom Geschädigten und hielten ihn dabei an den Armen fest.“

Hamburg: Pizzabote von zwei Männern überfallen – magere Beute

Die Täter flüchteten nach dem Raub mit einem roten Kleinwagen. Ihre Beute: um die 50 Euro. Einer soll 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Dazu braune Haare und ein weißes T-Shirt getragen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann überfällt bewaffnet Hotel in Hamburg

Der andere Täter soll etwas größer, jünger und korpulenter sein und kurze, schwarze Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei am Telefon unter 040 428 65 6789 entgegen. (dg)