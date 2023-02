Rund 20 Mal hat ein unheimlicher Brandstifter in diesem Jahr in Billstedt zugeschlagen. Immer wieder brannte es bei der Post, der entstandene Sachschaden ist enorm. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – der aufgrund seines Alters so gar nicht dem Klischee eines Brandstifters entspricht.

Rund 20 Mal hat ein unheimlicher Brandstifter in diesem Jahr in Billstedt zugeschlagen. Immer wieder brannte es bei der Post, der entstandene Sachschaden ist enorm. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – der aufgrund seines Alters so gar nicht dem Klischee eines Pyromanen entspricht.

Die Brandserie erstreckte sich über rund ein Jahr. Am 22. November 2021 brannte es zum ersten Mal am Postgebäude an der Möllner Landstraße. Jemand hatte dort einen Unterstand und einen Transporter angezündet. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Ermittler noch nicht, dass ihnen reichlich Arbeit bevorstehen würde.

Brandstifter zündelt vor den Augen der Polizei

Der Brand vor gut einem Jahr sah zunächst wie ein Einzelfall aus. Anfang Dezember gab es dort erneut ein Feuer, Müllcontainer und Rollbehälter brannten. Spätestens seit dem 7. Februar 2022 dürfte den Kripo-Beamten aber deutlich geworden sein, dass hier ein Serientäter am Werk war, an dem Tag gab es größeres Feuer im Vorraum der Filiale.

Am 31. Oktober dieses Jahres steckte der Pyromane ein Postauto an. Christian Timmann Am 31. Oktober dieses Jahres steckte der Pyromane ein Postauto an.

Der Brandstifter hatte hier einen Farbeimer angesteckt, quasi direkt vor den Augen der Polizei. Denn die Billstedter Wache liegt direkt gegenüber dem Eingang zur Post. Es entstand erheblicher Sachschaden. Damals war man sich sicher, dem Täter rasch das Handwerk legen zu können. Denn in den Vorraum gelangt man nur mit einer Bankkarte. Man hoffte, dass diese Daten den Täter verraten würden.

Daraus wurde allerdings nichts, alle Emittlungsansätze liefen ins Leere. Stattdessen ging die Brandserie weiter. In der Folgezeit brannte es immer wieder auf dem Gelände der Post. Meistens schlug der Zündler in den frühen Morgenstunden zwischen 3.30 und 5 Uhr zu. Allein in diesem Jahr brannte es dort rund 20 mal.

Auch vor Postautos machte der Pyromane nicht Halt

Meistens standen Unterstände und Rollbehälter in Flammen. Aber auch vor Postautos machte der Pyromane nicht Halt. Zwischendurch legte der Brandstifter kleine Pausen ein. Es gab aber auch Zeiten, da musste die Feuerwehr mehrmals pro Woche zur Post ausrücken, um dort Brände zu löschen.

Ermittler nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung im Rodeweg (Billstedt) fest. RÜGA Ermittler nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung im Rodeweg (Billstedt) fest.

Intensive Ermittlungen brachten die Fahnder nun auf die Spur eines 81-Jährigen. Mittwochmorgen klingelten Kripo-Beamte an seiner Wohnung im Rodeweg (Billstedt) und nahmen ihn fest. Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, dürfte der Senior wohl der älteste Brandstifter Hamburgs sein.

Zuvor hatten sie einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Die Polizei prüft Brandstiftung in 20 Fällen, in drei konkreten Fällen besteht bereits ein dringender Tatverdacht: Der Mann soll Feuer in der Billstedter sowie in einer Wandsbeker Postfiliale gelegt und zudem im Hinterhof eines Supermarktes in Billstedt Müll angezündet haben.

Hamburgs wohl ältester Brandstifter in U-Haft

Anwohner sind entsetzt. Sie beschreiben den Verdächtigen als kauzigen alten Mann, der Gastronom gewesen sein soll und immer seine eigenen Wege ging. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden laut Polizei Beweismittel sichergestellt. Der 81-Jährige kam in U-Haft. In der ersten Vernehmung hat er die Aussage verweigert.