Schon seit mehr als zehn Jahren warten die freiwilligen Retter der Wache Kirchsteinbek (Billstedt) darauf, dass ihre Wache modernisiert oder sogar ganz ersetzt wird. Die jetzigen Räume platzen aus allen Nähten, Fahrzeuge müssen hintereinander geparkt werden, im Notfall geht so wertvolle Zeit verloren. Nun gibt es endlich grünes Licht für eine neue Wache, die dringend gebraucht wird – gegen die sich aber vor allem Anwohner immer wieder gewehrt hatten.

Oft sind sie die ersten Kräfte am Einsatzort in Billstedt, ihr Bestehen garantiert die Sicherheit der Bürger. Doch ihre Wache vor der Tür haben, mit all dem Lärm, den das tägliche Einsatzgeschehen mit sich bringt – das wollten etliche Anwohner nicht, als über die Jahre Vorschläge für neue Standorte gemacht wurden.

So viel kostet die neue Wache

Seit 2013 gibt es Ärger um die geplante Wache. Damals beschloss der Regionalausschuss die Standortsuche für einen Neubau. Insgesamt zwölf Flächen wurden auf Eignung geprüft, teilte der Bezirk Mitte mit. Parallel kam es zu einem jahrelangen Rechtsstreit, weil sich Anwohner gegen den anvisierten Standort wehrten. Am 12. Februar 2024 wurde dann der Bauantrag eingereicht – und nun genehmigt.

Ralf Neubauer (SPD), Chef des für Billstedt zuständigen Bezirksamts in Mitte, setzte sich mit dem Plan, dass auf dem Steinbeker Marktplatz eine neue Wache entstehen soll, am Ende durch. Sicherheit gehe vor, sagte er. Baubeginn ist im Herbst, Bauherr Sprinkenhof. Kostenpunkt: rund vier Millionen Euro.

Ralf Neubauer (SPD) zusammen mit Harald Burkhart (l.), Chef aller Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg. In der Mitte: Nadine Krause-Möller von Sprinkenhof. RUEGA Ralf Neubauer (SPD) zusammen mit Harald Burkhart (l.), Chef aller Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg. In der Mitte: Nadine Krause-Möller von Sprinkenhof.

Harald Burghart, Chef aller Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg, ist zufrieden: „Es ist toll, dass wir nach so langer Zeit endlich Planungssicherheit haben und in die Zukunft blicken können“, sagt er. Es gehe auch die um Perspektive: Ende des Jahres soll dort eine „Bambini“-Feuerwehr entstehen, die den Nachwuchs sichern soll.

Für den Neubau muss ein Spielplatz weichen, der laut Bezirk an den Rand des Marktplatzes verlagert wird. Zudem werden 14 Parkplätze für Autos sowie Abstellplätze für Fahrräder geschaffen.

Hamburg investiert schon seit geraumer Zeit verstärkt in die Infrastruktur der Feuerwehr: So sind in sechs Jahren acht Neubauten entstanden, darunter in Meiendorf, Allermöhe und Stellingen, weitere Wachen sollen folgen. Auch Sanierungen wurden angestoßen.