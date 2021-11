Am Donnerstag haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Zuvor hatte der 34-Jährige einige Leute bepöbelt. Das war aber nicht der Grund für die Festnahme.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.20 am Eingang des Hamburger Hauptbahnhofes. Der 34-Jährige Mann hatte grundlos Reisende bepöbelt und sehr aggressiv um Geld gebettelt. Eine Streife der Bundespolizei beobachtete das Fehlverhalten des Mannes und sprach ihn daraufhin an.

Grundloses Pöbeln: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Da der Mann sich aber völlig uneinsichtig zeigte, kontrollierten die Beamten die Personalien des 34-Jährigen. Das Ergebnis: Der Verurteilte wurde seit Mitte Oktober 2021 mit einem Haftbefehl wegen Unterschlagung und Diebstahldelikten gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen.

Darüber hinaus bestand auch noch eine weitere Fahndungsnotierung einer Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung gegen den Gesuchten. Der Mann wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen der Untersuchungs-Haftanstalt übergeben. (alu)