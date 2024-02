Nach Handtaschenraub in Hamburg: Polizei sucht Räuber mit schwarzen Zähnen

In der Nacht zum Samstag ist es in Harburg zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Ein bislang unbekannter Täter wollte einer jungen Frau die Tasche entreißen, hatte aber keinen Erfolg.

Die Tat geschah laut Polizei gegen 0 Uhr vor der Tür eines Hauses an der Hohen Straße. Eine junge Frau (19) habe gerade die Haustür aufschließen wollen, als sie von hinten von dem Täter angegriffen wurde. Der Versuch, ihr die Handtasche zu entreißen, schlug fehl, denn die 19-Jährige hielt diese fest und begann um Hilfe zu schreien.

Räuber flüchtet ohne Beute

Daraufhin sei der Räuber ohne Beute in Richtung Außenmühle (Wilstorf) geflüchtet. Der Räuber sei etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und habe dunkle Haare (an den Seiten rasiert). Auffällig seien seine schwarzen oberen Schneidezähne. Hinweise an Tel. 4286 56789.